Le bilan (provisoire) du Club de Bruges : Une magnifique saison proche d'être historique

Le Club de Bruges a été impérial cette saison et a survolé la Jupiler Pro League. Après 29 journées de Jupiler Pro League, les Gazelles affichaient 70 points au compteur, soit quinze unités de plus que La Gantoise, deuxième.

Vice-champion la saison dernière sous Ivan Leko, beaucoup d'observateurs et de supporters brugeois avaient hâte de voir Philippe Clement à l'oeuvre au Jan Breydelstadion, lui qui venait de remporter le championnat avec le Racing Genk. Ils n'ont pas été déçus !

Début de saison

Les Blauw en Zwart débuteront le championnat avec trois victoires de rang avant d'être freinés par trois partages de suite. Pas besoin d'aller bien loin pour expliquer ce coup de frein en championnat : Bruges disputait les tours préliminaires de la Ligue des champions. Clement et ses troupes réaliseront un exploit historique, celui d'être le premier club belge parvenu à se qualifier pour les poules de la Coupe aux grandes oreilles via les barrages après avoir pris la mesure du Dynamo Kiev et du LASK.

Ligue des champions

Les Brugeois hériteront d'un groupe particulièrement relevé avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Galatasaray. Au vu de leurs bonnes prestations, les Brugeois auraient pu peut-être terminer à la deuxième place du groupe s'ils avaient fait preuve de plus de lucidité dans le rectangle adverse, mais leur manque de finition leur a fait trop souvent défaut. Résultats des courses : malgré un partage prestigieux contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu (2-2), le Club n'est pas parvenu à remporter une seule rencontre et terminera troisième du groupe avec trois points. Le leader actuel de JPL a ainsi pu passer l'hiver européen puisqu'il était qualifié pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

Ligue Europa

Les Gazelles ont hérité d'un adversaire de prestige pour les seizièmes de finale de la compétition, Manchester United. Néanmoins, l'équipe anglaise est loin de son niveau d'antan et l'espoir était permis côté brugeois. Mais le club belge a été incapable de l'emporter au match aller péchant à nouveau en zone de finition, coeur du problème brugeois cette saison. Après un nul (1-1) à la maison, les troupes de Clement se feront exploser à Old Trafford lors du match retour (5-0). Des Red Devils en feu et un carton rouge de Deli expliqueront cette sévère déconvenue.

Championnat

À partir de septembre, les Blauw en Zwart dérouleront en championnat avant de connaitre leur première défaite face à l'Antwerp (2-1) le 10 novembre lors de la 15ème journée. Pas assomés par ce coup d'arrêt, les Brugeois enregistreront ensuite onze victoires et trois partages. Un véritable bulldozer qui carbure au mental, le véritable point fort du leader. En effet, les troupes de Philippe Clement ont connu plusieurs difficultés cette saison même face à de petites équipes mais elles sont toujours parvenues à renverser la vapeur à force de caractère. Disposant toujours d'un entrejeu solide comme celui des saisons précédentes avec Vanaken, Vormer et Rits, le Club a pu compter sur une défense impénétrable. Mignolet a apporté un plus indéniable, Deli s'est vite imposé et forme avec Mechele une très bonne charnière centrale. Mata est devenu une référence à son poste en Belgique tandis que Sobol était peut-être le maillon faible de cette équipe.

Finition

Avec un véritable finisseur, Bruges aurait enregistré encore plus de victoires et aurait même sans doute été plus loin en Coupe d'Europe.

Malgré un bon début de saison d'Okereke (9 buts), le Club a ensuite dû faire sans le Nigérian en perte totale de confiance. Mais les Gazelles ont pu compter que leur maître à jouer, Hans Vanaken. Le meneur de jeu a planté treize roses en championnat, ce qui fait de lui le meilleur buteur du Club. Clement et ses troupes ont dominé largement la compétition cette saison et se dirigeaient vers un doublé historique, ce qui n'était plus arrivé depuis 1996. Les Brugeois devront prendre la mesure de l'Antwerp pour y arriver, le seul club belge parvenu à les battre cette saison. Si on ajoute la qualification pour les poules de la Ligue des champions via les barrages, cette saison devrait être historique en plus du fait d'avoir été arrêtée par la pandémie de coronavirus.