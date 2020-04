Le Standard vient de toucher deux millions supplémentaires pour Jonathan Viera

C'est un vieux dossier qui se clôture, mais qui tombe à pic pour la direction liégeoise.

En 2015, moins d'un an après l'avoir acheté (pour 2 millions d'euros à Valence), le Standard de Liège vendait définitivement le médian espagnol à Las Palmas. Somme de la transaction : 900.000 euros, et un pourcentage certain à la revente.

Justement, il se fait que trois ans plus tard, en 2018, le club espagnol acceptait une offre de 11 millions pour Jonathan Viera de la part du club chinois BJ Sinobo Guoan. Les Rouches devaient alors recevoir 2,3 millions d'euros sur ce transfert.

Mais, les choses ont traîné et le Standard s'en était plein à la FIFA. Afin d'éviter des frais supplémentaires devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), indique Le Soir, mais aussi pour ne pas accumuler les frais de retard, les deux parties ont trouvé un accord à l'amiable : la direction liégeoise a reçu 2 millions d'euros de celle de Las Palmas.