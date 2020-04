Là où l'on joue - 2 : le Burundi, pays de Berahino où ... Anderlecht livre des maillots

Le football est désormais à l'arrêt partout. Ou presque : quelques pays résistent au Covid-19 et ont soit continué, soit repris leur(s) championnat(s). Walfoot vous présente ces pays sur lesquels les yeux sont braqués bien plus qu'à l'accoutumée. Seconde étape : le Burundi.

Quelques grandes lignes

Le championnat du Burundi est loin d'être l'un des plus prestigieux d'Afrique : la Primus League, c'est son nom, n'est pas entièrement professionnelle et le Burundi n'est pas le plus scruté des pays par les recruteurs étrangers. Un club a longtemps dominé les débats : le Vital'O FC, qui a remporté 20 championnats mais dont le dernier titre remonte déjà à 2015-2016 et qui est relégué à 14 points du leader cette saison, Le Messager FC, champion 2017-2018 et jeune club fondé en 2005.

Le Burundi, voisin de la Tanzanie et du Rwanda, entretien naturellement avec ceux-ci une rivalité féroce en termes de football.

Saïdo Berahino, Mémé Tchité et ... un partenariat avec Anderlecht ?

Le football burundais peut-il être lié, d'une façon ou d'une autre, à la Belgique ? Oui et non. Vous vous en doutez, aucun de nos compatriotes n'est actif au Pays des Hirondelles ... du moins, sur le terrain. Car un Belge est à la tête du plus grand club du pays, le Vital'O FC : Didier Vandenkerckhove a repris le club en 2019 et signé dans la foulée ... un partenariat avec le RSC Anderlecht, qui a livré des maillots au Burundi début mars, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.

La plus grande star du football burundais, quant à elle, évoluait en Jupiler Pro League cette saison : Saïdo Berahino a débarqué à Zulte Waregem, persuadé par Francky Dury de relancer sa carrière au Gaverbeek. Le natif de Bujumbara aurait probablement porté les couleurs de l'Angleterre si sa carrière avait été à l'aune de son talent, mais il décide bel et bien de devenir le fer de lance des Hirondelles en 2018.

Enfin, Mémé Tchité est probablement le plus Belge des Burundais ou vice-versa : né lui aussi à Bujumbura (de parents rwandais et congolais), il commence sa carrière au pays, au Prince Louis FC. Malheureusement pour Tchité, la FIFA le privera de toute sélection avec la Belgique, l'ancien du Standard et d'Anderlecht étant accusé d'avoir joué pour le Rwanda et le Burundi, ce qui le prive de tout nouveau changement d'équipe nationale.

Un championnat enfin à l'arrêt ... mais pas pour le virus ?

Jusqu'à la semaine passée, le Burundi continuait à jouer au football : pas de huis-clos mais des supporters enjoints par la fédération à "respecter la distanciation sociale et les gestes barrières". Mêmes conseils pour les joueurs : "Interdiction des salutations en se touchant les mains", interdiction de "groupement pour célébrer un but ; "prise de distance des arbitres lors des constats de chocs sur le terrain". Mais le dernier pays d'Afrique à jouer au football a stoppé ses activités le week-end du 12 avril ... officiellement pour cause d'élections.

Les stades du championnat seraient en effet réquisitionnés pour organiser les élections nationales, une version contestée par certaines sources locales et internationales - mais qui permet aux autorités de ce pays autoritaire d'éviter de reconnaître que le coronavirus frappe bel et bien le Burundi, comme tous les autres pays. Une reprise afin de finir la saison, qui n'est qu'à trois journées de son terme, avant le 30 mai, est cependant envisagée sérieusement.