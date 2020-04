Les jeunes du Standard, 10 ans plus tard : de la P1 liégeoise à la D1 biélorusse

Lors de la saison 2010/2011, l'équipe réserve du Standard terminait sixième du championnat. Ces anciens jeunes rouches ont, depuis, emprunté des chemins bien différents. A l'heure actuelle, certains évoluent dans des championnats étrangers, d'autres dans des divisions amateures belges.

Anthony Moris, dernier joueur du cru à évoluer dans un championnat professionnel belge

Dans l’équipe réserve du Standard d’il y a bientôt dix ans, on retrouvait Anthony Moris dans les cages. Après des passages par les équipes premières du Standard, de Saint-Trond et de Malines, le portier luxembourgeois est le seul de cette équipe qui a évolué dans un championnat professionnel belge cette saison. Pour le plus grand bonheur de Virton, Moris, qui soufflera ses trente bougies la semaine prochaine, reste sur une saison à dix « cleansheets ».

D1 biélorusse, finlandaise, bosnienne, écossaise, et D2 luxembourgeoise

Dans cette équipe U21, évoluait également le belgo-brésilien Danilo. Un des rares footballeurs toujours en activité en ces temps de crise sanitaire, puisqu’il évolue désormais au Dinamo Minsk, en Biélorussie, championnat dans lequel il a déjà inscrit six buts et délivré trois assists depuis février 2019.

Danilo n’est pas le seul à évoluer dans des championnats européens de second rang. Ainsi, son ancien équipier Henri Eninful porte désormais les couleurs du FC Lahti, en D1 finlandaise.

Le Belgo-bosnien Tino-Sven Susic est retourné à Sarajevo (au FK), sa ville natale. Entre-temps, le milieu de terrain gaucher avait évolué au Racing Genk (24 matchs) et à l’Antwerp (2 matchs).

Dolly Menga, lui, continue son tour du monde au Livingston FC, en Premiership écossaise. L’attaquant angolais, natif de Verviers, avait reçu sa chance… 8 minutes durant dans l’équipe A. Depuis, il a inscrit 13 buts en 187 matchs pour, entre autres, le Torino, Saint-Trond, le Lierse et son club actuel.

Enfin, dernier joueur de l’équipe réserve de 2010 qui évolue désormais à l’étranger : Christophe Verbist. L’ailier droit belge évolue au FC Wiltz 71, le deuxième échelon au Luxembourg.

Présence massive dans les championnats amateurs belges

Tous les autres joueurs de cette équipe ont, soit raccroché les crampons, soit se retrouvent dans les divisions amateures belges. C’est notamment le cas de Romain Frère, joueur de l’Entente Rechaintoise, 8ème en première provinciale liégeoise. Romain Frère a rencontré cette saison son équipier chez les jeunes du Standard, Denis Dongo-Nzanga (KFC Weywertz, P1 liégeoise également).

Parmi les autres joueurs, on retrouve Michael Lallemand (actuellement au RFC Liège, D1 amateurs), Leroy Labylle (RFC Seraing, D1 amateurs), Francesco D'Onofrio (équipe réserve du Lierse, D1 amateurs), Axel Bonemme (URSL Visé, D1 amateurs), Glenn Lowet (KVK Wellen, D3 amateurs) ou encore Simon Wantiez (RAQ Mons, D3 amateurs).

Une Division 3 amateurs dans laquelle on retrouve également un certain Arnor Angeli, qui évolue depuis 2017 au R.Leopold FC. Angeli avait disputé 17 rencontres avec l’équipe première du Standard. Pour sa première montée au jeu, il avait inscrit un but contre Courtrai en 2009, avant de remporter un match de Ligue des Champions contre l’Olympiakos, lors duquel Angeli était également rentré en toute fin de rencontre.