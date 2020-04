Nacer Chadli vers un départ ? Le Diable Rouge souhaiterait rester en Belgique

Prêté par l'AS Monaco, Nacer Chadli n'aura peut-être pas l'occasion de faire ses adieux au public mauve.

Les probabilités de voir Nacer Chadli rester au RSC Anderlecht sont minces : prêté par l'AS Monaco, le Diable Rouge coûterait une petite fortune à un club qui ne devrait pas être capable de faire des folies cet été. À peine de retour de blessure au moment de la suspension du championnat, Chadli a donc peut-être porté pour la dernière fois le maillot anderlechtois face à Zulte Waregem - il était monté au jeu à un peu moins d'un quart d'heure du terme, plantant le septième but de ses couleurs.

Pour autant, affirme le Nieuwsblad, Chadli apprécie d'être de retour en Belgique, près de sa famille, et pourrait donc envisager de rester au pays la saison prochaine. Un nouveau prêt ? Il ne reste qu'un an de contrat au joueur sur le Rocher et il est difficile d'imaginer l'AS Monaco le laisser filer gratuitement dans un an au terme d'une seconde location consécutive.

Nacer Chadli a coûté 12 millions d'euros à l'AS Monaco en 2018 et vaut encore actuellement, d'après Transfermarkt, 8 millions. Un prix qu'un seul club en Belgique peut mettre sur la table dans les circonstances actuelles : le FC Bruges. Si Monaco accepte de laisser filer le joueur pour 4 à 6 millions, La Gantoise et le Standard s'ajoutent à la liste - mais ce serait faire une véritable folie pour un joueur qu'on sait fragile. Le Nieuwsblad l'assure cependant : Chadli garde l'Euro 2021 en ligne de mire et a donc demandé à son agent de refuser toute offre l'éloignant de cet objectif. L'Impact Montréal, notamment, se serait déjà renseigné en vain. Ce sera l'une des sagas de l'été ...