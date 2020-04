Le leader de D2 néerlandaise furieux : "Le plus grand scandale de notre football"

Les Pays-Bas ont pris une décision drastique : la saison d'Eredivisie est annulée, aucun club ne montera ni ne descendra. Le leader de D2, Cambuur, est naturellement furieux.

Le SC Cambuur avait 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant au classement, De Graafschap, et 11 points d'avance sur le premier non-promu de Keuken Kampioen Division, la D2 néerlandaise. Autant dire que la décision de la KNVB (fédération néerlandaise de football) de ne faire monter ni descendre aucune équipe cette saison, qui est officiellement annulée, ne fait pas que des heureux.

SC Cambuur-trainer Henk de Jong heeft geen goed woord over voor het besluit van de KNVB om zijn club niet te laten promoveren naar de eredivisie.



L'entraîneur du SC Cambuur, Henk De Jong, s'est ainsi exprimé avec colère via les réseaux sociaux du club. "Ce qui se passe est indigne de notre sport, c'est le plus grand scandale de l'histoire de notre sport", s'insurge-t-il. "Ils en porteront la responsabilité jusqu'à la fin de leur vie. Il y a énormément de choses en jeu, on parle de millions d'euros. "Nous avions 11 points d'avance pour la promotion, le dernier relégable d'Eredivisie avait 11 points de retard sur le premier sauvé", peste De Jong. "Ils tournent le dos à la Keuken Kampioen, qui a formé tant de joueurs. C'est indigne de l'Eredivisie".