Silvio Proto nuance ses projets de retraite si la Serie A ne reprend pas

Fin de carrière pour Silvio Proto ? L'ancien du RSC Anderlecht laissait planer le doute quant à son futur en cas de non-reprise du championnat d'Italie. Mais il nuance désormais ses propos.

La semaine passée, Silvio Proto (36 ans) affirmait à Sudpresse que si la Serie A ne reprenait pas, il ne pourrait pas remettre les gants la saison prochaine : "Je ne peux pas imaginer retrouver un niveau suffisant après quatre mois d'arrêt", déclarait l'ancien Diable Rouge. Mais dans une interview accordée à RTL Sport via Instagram, Proto a nuancé ses propos.

"Ce sera très difficile de retrouver mon meilleur niveau si le championnat ne reprend pas. Cela pourrait être la fin de ma carrière, mais c'est seulement une possibilité ! Je n'ai pas encore pris de décision", précise l'ex-Mauve. Qui a encore évoqué un potentiel retour à Anderlecht : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Anderlecht, ça reste mon premier amour, si on me demande d'y revenir un jour, je ne saurai pas refuser", confesse-t-il.