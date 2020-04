Nicolas Lombaerts nomme le meilleur entraîneur qu'il ait jamais eu : "Je l'ai parfois maudit"

Nicolas Lombaerts a mis fin à sa carrière il y a peu. Le défenseur évoque sa reconversion et le personnage qui a été important à ses yeux.

Nicolas Lombaerts va passer son diplôme d'entraîneur, mais il s'est aussi souvenu de qui il avait le plus appris. "Luciano Spalletti au Zénit. La façon de nous apprendre à défendre : en martelant toujours la vigilance, aussi avec la possession de balle, en ajustant les positions", dit-il dans De Morgen.

"Il avait même un assistant spécial pour la défense. Cela s'est répété à six contre quatre, sept contre cinq, voire neuf contre six, mettant la défense sous une pression immense. Défendre à la perfection, mais cela nous a permis ensuite de bien jouer en attaque à un niveau élevé".

Pas toujours facile... "J'ai parfois maudit Spalletti au point de jouer avec un pied tremblant à l'entraînement. Il était toujours derrière moi. "Vous êtes la seule défense que je puisse affiner et améliorer" disait-il. Cette formation et cet entraînement, c'est bien, mais les trois quarts du travail consistent à rendre ces joueurs heureux, et c'est ce que je veux quand je serai entraîneur", a conclu Lombaerts.