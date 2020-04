Anderlecht renforce son staff

Anderlecht a de nouveau renforcé son staff. Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles le club bruxellois voulait enrôler Jelle Ten Rouwelaar comme nouveau coach des gardiens. C'est fait. Il a maintenant pris sa décision et a choisi rallier Bruxelles.

Anderlecht a un accord avec Jelle Ten Rouwelaar. Il s'occupera des gardiens de but de l'équipe première. Ten Rouwelaar s'est forgé une grande réputation au NAC Breda au cours de ses 13 dernières années. Groningen et le PSV étaient également intéressés.

Anderlecht devra payer des frais de transfert au club néerlandais, mais pas un montant élevé ni insurmontable. Max de Jong ne doit pas non plus partir, il devra également s'occuper des jeunes gardiens de but du RSCA.