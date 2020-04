Le président de la FFF confirme : "C'est terminé" en France

Au cas où les propos d'Edouard Philippe ce mardi sur le coup de 15h n'étaient pas assez clairs, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, a confirmé que les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 étaient terminées.

Certains faisaient semblant de ne pas comprendre, comme Jean-Michel Aulas, dindon de la farce d'une fin de saison anticipée puisque son Olympique Lyonnais se retrouvait 7e et exclu de toute compétition européenne. Pour ceux-là, le président de la FFF Noël Le Graët a fourni une clarification : "C'est terminé", déclare-t-il à L'Equipe.

"Non seulement pour la Ligue 1 et la Ligue 2, mais aussi en National et chez les dames. Ces quatre championnats sont terminés. Je considère la décision du gouvernement comme censée, mais nous espérons pouvoir commencer en août à huis-clos et pas en septembre ou nous serions vraiment dans l'embarras au niveau du calendrier", pointe cependant Le Graët. L'hypothèse d'une reprise en août à huis-clos a été évoquée après les déclarations du Premier Ministre Edouard Philippe, qui avait initialement parlé de septembre.

Concernant les promus et relégués, le président de la fédération française est claire : le classement de Ligue 1 sera utilisé tel quel, comme en divisions amateures. Il devrait y avoir 2 montants et 2 descendants.