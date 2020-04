Olivier Deschacht joue les recruteurs pour Zulte Waregem: "Demande une commission"

'Oli' met son confinement à profit pour contacter des potentielles recrues.

Privé de matchs, Olivier Deschacht a trouvé de quoi s'occuper durant cette période particulière. Comme il l'explique à Play Sports, le défenseur de Zulte Waregem, qui a prolongé pour une saison son bail avec le Essevée, prépare le terrain pour la saison prochaine.

"Il va falloir recruter cet été"

"J'appelle deux ou trois joueurs par semaine et j'ai eu plusieurs profils intéressants en ligne. J'en ai d'ailleurs touché un mot Davy De Fauw (nouvel adjoint de Francky Dury)", raconte-t-il.

"Demande une commission", lance Marc Degryse à Olivier Deschacht qui s'en amuse, avant de redevenir sérieux: "Zulte Waregem va devoir recruter cet été on a besoin de deux latéraux gauches, de deux latéraux droits , peut-être un attaquant... pas mal de joueurs s’en vont donc le staff technique a pas mal de boulot." Et l'ancien Mauve tente visiblement d'apporter sa pierre à l'édifice. Et de préparer sa reconversion?