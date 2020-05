Officiel : Jelle ten Rouwelaar débarque à Anderlecht

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, ce samedi c'est désormais officiel. Le Néerlandais débarque chez les Mauves pour renforcer le staff.

Jelle ten Rouwelaar est le nouvel entraîneur des gardiens d'Anderlecht. Le Néerlandais, qui arrive en provenance du NAC Breda, débutera dès le 11 mai prochain.

Voici le communiqué du club bruxellois :

"À partir du 11 mai prochain, Jelle ten Rouwelaar (âgé de 39 ans) – un ancien gardien d’Eredivisie – viendra renforcer l’encadrement sportif du RSC Anderlecht. Son arrivée s'inscrit dans la stratégie de notre club qui vise à détecter, recruter et amener des gardiens de but au plus haut niveau.

Le RSC Anderlecht veut continuer de garantir la meilleure formation possible et l'opportunité de temps de jeu aux jeunes joueurs. Le club souhaite également franchir de nouvelles étapes en ce qui concerne les gardiens de but. Jelle s'inscrit parfaitement dans cette vision : un jeune ancien professionnel qui a beaucoup d'expérience, qui est désireux d'apprendre, qui est ambitieux et extrêmement passionné. Avec ces qualités, il jouera un rôle important dans la formation, le scouting, le recrutement et l’équipe première.

Jelle ten Rouwelaar quitte le NAC Breda après 13 années où il a passé de nombreuses saisons (2007-2016) sous la barre. Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur des gardiens du club brabançon de tradition en 2016."