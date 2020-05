Vincent Kompany-Virgil van Dijk: qui est le meilleur? L'avis de James Milner

James Milner connaît très bien les deux défenseurs et il donne une longueur d'avance au Néerlandais de Liverpool dans la course honorifique au titre de meilleur défenseur de l'histoire de la Premier League.

Interrogé par Gary Neville pour Sky Sports, James Milner s'essaye au jeu, toujours compliqué des comparaisons, entre deux des plus grands défenseurs de la dernière décennie en Angleterre. "Ce sont deux supers joueurs", commence James Milner, qui a côtoyé Vincent Kompany durant cinq ans à Manchester City et qui partage le terrain avec Virgil van Dijk depuis un peu plus de deux ans à Liverpool.

"Vinnie, un grand capitaine"

"Vinnie était un incroyable joueur, un incroyable leader et un grand capitaine, avec tant de qualités. Sans aucun doute l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de la Premier League", explique Milner au sujet de son ancien équipier à City.

Mais le Néerlandais a lui aussi fait impression depuis qu'il a signé à Liverpool. "Virgil est un peu différent. Un peu plus comme une Roll's Royce. Il ne donne pas l'impression de faire beaucoup de tacles, mais il est toujours là, au bon endroit, pour écarter le danger."

Le meilleur? Virgil van Dijk

Et James Milner va même plus loin: pour lui, c'est le meilleur défenseur de l'histoire de la Premier League. "Il n'a pas joué autant que Rio Ferdinand ou John Terry en Angleterre, mais il a montré qu'il serait au top depuis bien longtemps s'il était arrivé plus tôt. Le Liverpool d'avant et celui d'après van Dijk sont totalement différents. Je lui reconnais ça", conclut l'international anglais.