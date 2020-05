Ce qu'il a manqué à Beni Badibanga au Standard

Transféré définitivement il y a presque deux ans, l'ailier belgo-congolais jette un coup d'oeil dans le rétroviseur.

Dans un long entretien accordé à Studio Str2el, Beni Badibangga revient sur plusieurs passages de sa carrière et notamment sur sa période Standard, club dans lequel il a été formé et où il a débuté sa carrière.

Mais il n'a pas forcément su faire l'unanimité en bord de Meuse. Pour Beni Badibanga, il a surtout manqué d'efficacité pour percer à Sclessin. "Si je revenais au Standard, je jouerais de la façon dont je joue maintenant. J'ai appris à jouer un football propre, mais je n'étais peut-être pas assez décisif", explique-t-il.

"Les buts et les passes décisives, ça reste le plus important dans le football. Et c'est ce qu'on demande dans un grand club. Et mes statistiques montrent que je n'étais pas assez décisif quand j'étais là-bas", conclut celui qui a inscrit un but et donné deux passes décisives en 37 rencontres disputées sous la vareuse des Rouches.