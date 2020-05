Le rêve européen du capitaine gantois : "Avec ce club, ce serait fabuleux"

Deuxième du championnat avant l'interruption, les Buffalos seront, en principe, qualifiés pour les éliminatoires de la Ligue des Champions. Un rêve pourrait donc devenir réalité pour Vadis Odjidja.

Le médian belge connaît pourtant la Ligue des Champions et sa phase de poules, à laquelle il a participé à deux reprises. Il a d’ailleurs deux buts à son compteur en Ligue des Champions: le premier, inscrit avec le Legia Varsovie à Santiago Bernabeu, le second, il l’avait inscrit avec l’Olympiakos à Benfica.

Il rêve désormais de redécouvrir ses sensation... avec son club de cœur. "Ce serait magnifique pour Gand de retrouver la C1 et à titre personnel, ce serait un grand moment de jouer la Ligue des Champions avec le club dans lequel j’ai commencé à jouer", explique-t-il à Proximus Sports.

Mais le capitaine des Buffalos le sait : le chemin est encore long. "Il faut voir ce que décidera la Pro League et si on sera qualifiés pour les préliminaires", tempère-t-il d’ailleurs. Et si c’est le cas, il faudra encore imiter le Club de Bruges qui, en début de saison, était parvenu à s’extraire des barrages, pour atteindre les poules.