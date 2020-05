Gianni Bruno évoque la reprise des entraînements avec Zulte Waregem : "J'étais comme un enfant"

Le Liégeois a réalisé une belle saison du côté de Zulte Waregem. L'attaquant âgé de 28 ans a planté neuf buts en vingt-sept rencontres de championnat avec les Flandriens.

La Jupiler Pro League a été interrompue après 29 journées de championnat. Reprise ou pas, les joueurs sont en confinement. "Allons-nous rejouer cette saison ? C'est le flou le plus total. Le Gouvernement donnera bientôt ses instructions et la Pro League décidera. Sinon, tout se passe bien de mon côté, ma femme et moi nous occupons. Nous faisons du rangement, du sport et nous cuisinons chaque soir", nous confie Gianni Bruno. "Tout cela nous permet de faire passer le temps, mais j'entretiens ma condition physique chaque matinée avec un programme à suivre", explique le Liégeois qui a retrouvé le chemin des entraînements ce lundi du côté de Zulte Waregem.

"Nous avons repris les entraînements aujourd'hui par groupe de 4. Les vestiaires et exercices ont bien été effectués selon les règles en vigueur. Nous avons pu ainsi recupérer nos affaires que nous laverons nous-mêmes dorénavant. Remettre les crampons et toucher le ballon, c'était top. J'étais comme un enfant. J'ai pu également revoir mes coéquipiers, le coach et nos nouveaux adjoints : Davy De Fauw et Timmy Simons. Davy était encore mon coéquipier il y a deux mois. Un gars très intelligent et bien préparé. Il a toutes les qualités pour réussir et devenir ensuite un bon coach", explique l'attaquant des Flandriens qui évoque également son avenir.

Sous contrat jusque juin 2022 avec Zulte, Gianni Bruno ne se voit pas partir. "Je me sens bien ici où j'ai très bien été accueilli. Je pense avoir réalisé une bonne saison et je veux confirmer cela lors du prochain exercice. J'avais marqué 13 buts avec le Cercle l'année dernière playoffs inclus, ici je reste bloqué à 9 sans playoffs, c'est dommage. Je souhaite également disputer les PO1 avec Zulte, nous avons les qualités nécessaires pour y être. Ce n'est pas passé loin cette saison mais la défaite lors de la demi-finale retour de Coupe de Belgique contre le Club de Bruges a été difficile à digérer. Un véritable coup de massue, c'était compliqué dans les têtes et les jambes", a conclu Gianni Bruno.