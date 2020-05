Officiel : Anderlecht accueille sa première recrue estivale

Le club bruxellois vient de signer un joli coup en attirant un jeune Diablotin.

Ilias Takidine jouera dès la prochaine saison au RSC Anderlecht. Le Sporting a trouvé un accord avec l’international belge U18.

"L'arrivée de l’ailier offensif et créatif s'inscrit dans la vision et la stratégie de la direction sportive de continuer de former des jeunes talents ayant une grande marge de progression et de les préparer pour le grand bain. Le dribbleur Ilias Takidine rejoindra le noyau A et il portera nos couleurs durant les quatre prochaines saisons. Ilias a été formé au KRC Genk", a expliqué le club bruxellois dans son communiqué.

"Je suis très content de ce transfert. La direction sportive du RSCA croit en mon potentiel. De plus, c'est un club qui offre de nombreuses opportunités à de jeunes joueurs ambitieux. C'est maintenant à moi de faire le maximum afin de me battre pour ma place", expliquait Ilias sur le site officiel du club.