Un nouveau prétendant pour Timo Werner

L'attaquant de Leipzig peut compter sur toute l'Europe entière pour lui faire les yeux doux.

Lautaro Martinez sera-t-il toujours un joueur de l'Inter Milan la saison prochaine ? La réponse à cette question conditionnera le mercato du club italien. En effet, le buteur argentin se retrouve envoyé avec insistance vers le FC Barcelone et cela oblige la direction milanaise à songer à d'éventuels remplaçants.

Parmi eux, on retrouve ainsi Timo Werner (24 ans, 25 matchs et 21 buts en Bundesliga cette saison). Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le buteur du RB Leipzig plait beaucoup à Antonio Conte, d'autant plus que le coach transalpin n'aurait pas à se ruiner pour recruter l'Allemand, dont la clause libératoire a été fixée à 60 M€.

Malheureusement, Werner semble donner sa préférence à Liverpool, où Jürgen Klopp lui fait les yeux doux. En cas d'échec avec Werner, les Nerazzurri pensent également à Anthony Martial (Manchester United), Victor Osimhen (Lille) et Luka Jovic, bien parti pour rester au Real Madrid