Aster Vranckx affole le top européen, mais reste la tête sur les épaules

Aster Vranckx est l'une des révélations de la saison en D1A. Mais à 17 ans, il n'envisage pas de départ pour cet été ...

Feyenoord, l'Ajax, Liverpool, l'AC Milan et hier encore Manchester City ... Aster Vranckx, 17 ans à peine, doit avoir les oreilles qui sifflent : tout ce que l'Europe compte de grands noms a été lié de loin ou de près au jeune prodige du KV Malines.

Heureusement pour lui, Vranckx a la tête sur les épaules : lui comme son entourage le savent, le médian de terrain n'est pas (encore) prêt pour faire le grand saut vers le top européen. Malines n'a pas grand chose à craindre : le jeune talent ne devrait pas quitter les Casernes cet été et envisagerait plutôt une saison complète en tant que titulaire, au moins.

Rien de concret

Quant à l'intérêt de Manchester City, il n'est pas concret : "Ils suivent tous les jeunes talents", nous dit notamment un proche du joueur. Sauf offre impossible à refuser, Vranckx ne quitterait pas le KV Malines et même s'il venait à être transféré, la solution la plus plausible serait un prêt pour acquérir encore un peu plus d'expérience. En attendant que l'un des grands talents de notre Pro League soit prêt ...