Un jeune talent a choisi de rester au Club de Bruges plutôt que rejoindre l'Ajax : son père explique ce qui a fait la différence

Le Club de Bruges se frotte les mains après avoir réussi à conserver Kyriani Sabbe. Le jeune homme de 15 ans a signé son premier contrat professionnel.

Kyriani est sous contrat jusqu'en 2023 du côté du Club de Bruges. L'Ajax Amsterdam voulait enrôler l'international espoirs, mais il a préféré rester en Venise du Nord.

"L'intérêt de l'Ajax était concret. D'abord, un de leurs scouts a contacté le club plusieurs fois par téléphone, après quoi le responsable de l'équipe des jeunes a fait de même. Une conversation était prévue au cours de laquelle l'Ajax expliquerait les plans avec Kyriani. Mais le Club de Bruges en était conscient et a également expliqué son projet sportif pour le Kyriani", a expliqué le père du jeune joueur aà Het Nieuwsblad.

"C'était une décision difficile, mais nos bonnes expériences avec le Club ont été déterminantes. Le niveau de formation et d'entraînement est très élevé ici, et c'est pourquoi les performances de Kyriani se sont énormément améliorées ces dernières années. Le Club veut également continuer à le faire progresser autant que possible et lui donner des opportunités dans une catégorie d'âge plus élevée, pour qu'il ne puisse qu'en profiter", a-t-il conclu.