La direction malinwase insiste : "Nous sommes contre les Play-Offs"

Le Kavé n'a jamais participé aux Play-Offs 1, depuis la mise en place d'un tel format.

Cette saison-ci, pourtant, les Malinwas étaient proches de les atteindre. Sixièmes à une journée de la fin de la saison régulière, un dernier déplacement à Genk les attendait. Cette bonne position au classement n'a pas fait changer d'opinion la direction malinwase pour autant.

Dans un entretien avec Het Gazet Van Antwerpren, le directeur général Frank Lagast a insisté : "Bien sûr, après tant d'années, on espérait en faire partie. Mais tout le monde sait, néanmoins, que nous sommes opposés au système des Play-Offs. C'est simple : nous voulons un championnat avec 18 équipes et sans Play-offs". Lagast argumente : "Pour les six première équipes, ce système est intéressant. Mais, pour celles en PO2, c'est une ambiance mortelle et cela engendre de nombreuses pertes".