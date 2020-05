L'Antwerp accepte les décisions prises par le gouvernement

L'Antwerp a été la plus forte opposition dans la dernière ligne droite de la compétition. Après l'annonce de l'arrêt définitif du championnat, le Great Old a répondu.

Le plus ancien club du pays ne voulait pas arrêter la compétition et a même proposé un plan pour jouer à nouveau au football à partir du 1er juillet. Un plan qui tombe à l'eau en raison de la dernière annonce du gouvernement : la compétition est finie. "Cela me semble être une conclusion assez logique", a déclaré Sven Jaecques, secrétaire général de l'Antwerp

"Notre position était claire au préalable : la décision de mettre fin à la compétition ne peut pas être prise par les clubs, mais par le gouvernement et les experts. Avec cet avis du Conseil de sécurité, un premier obstacle a finalement été franchi", a-t-il poursuivi.

Maintenant, le groupe de travail doit prendre des décisions sur le titre, le format et les tickets européens. "Nous n'allons pas prendre position là-dessus maintenant. Il vaut mieux fermer les rangs et gérer les choses en interne", a-t-il conclu.