Luis Pedro Cavanda a des options en Belgique et à l'étranger

Luis Pedro Cavanda va enfin pouvoir relancer sa carrière au terme d'une saison très difficile.

L'issue semblait inéluctable pour Luis Pedro Cavanda : le défenseur latéral de 29 ans sort d'une saison tout simplement blanche et son avenir au Standard de Liège était bouché. Michel Preud'homme n'avait plus de place pour lui dans son noyau et l'ex (?) international belge devait trouver une solution d'urgence. Son agent, Fouad Ben Kouider, lui a permis une résiliation de contrat à l'amiable : Cavanda sera payé pour l'intégralité de la saison 2019-2020, mais aussi pour la moitié de la saison à venir.

Désormais libre, Luis Pedro Cavanda va devoir rebondir et prouver qu'après une saison blanche, il peut retrouver son niveau de jeu. Plusieurs options concrètes sont sur la table : en Belgique, mais également à l'étranger. Le joueur et son entourage les étudieront dans les semaines à venir ...