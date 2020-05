Le Club de Bruges a communiqué son plan aux autres clubs concernant un nouveau format de la compétition : 18 équipes et pas de playoffs !

Le Club de Bruges a pris l'initiative, car il souhaite que les choses soient claires lors de l'Assemblée Générale de vendredi prochain. C'est pourquoi ils ont déjà envoyé leur plan à tous les clubs professionnels et à la direction de la Pro League.

Une compétition à 16 - où certains clubs professionnels pourraient se sentir lésés - est presque impossible parce que des équipes comme le Beerschot, OHL et Waasland-Beveren ne seront jamais d'accord. C'est pourquoi le Club de Bruges a envoyé un e-mail appelant à une compétition avec 18 participants et sans playoffs, comme le rapportent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot en feront partie. Un championnat comprenant 40 rencontres de jeu n'est pas possible en raison des Coupes d'Europe et du délai raccourci. Avec le format de 18 équipes, cela signifierait 34 journées de jeu, ce qui est beaucoup plus réaliste.