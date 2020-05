Le successeur de Bertrand Crasson déjà connu?

Remercié par la direction de Dudelange, l'ancien Mauve devrait être remplacé par une connaissance du championnat luxembourgeois.

Si Dudelange a réalisé un très beau parcours en Europa League, le club luxembourgeois a beaucoup moins brillé dans la compétition domestique. Quadruple champion en titre, Dudelange n'occupait que la cinquième place, à 13 points du leader Fola Esch, avant l'interruption.

Des performances qui ont coûté à Bertrand Crasson sa place sur le banc luxembourgeois. Et son successeur serait déjà pratiquement connu à en croire Het Laatste Nieuws. Le Portugais Carlos Fangueiro, passé par Milwall et Guimaraes notamment en tant que joueur et actif au Luxembourg (en tant que joueur,T1 ou directeur sporitf) depuis huit ans, devrait prendre la relève au coup d'envoi de la prochaine saison.