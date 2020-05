Zinho Vanheusden, qui pourrait partir, intéresserait plusieurs clubs en Serie A

Le Standard de Liège va peut-être devoir se séparer de son prodige Zinho Vanheusden, transfert record du club l'été passé.

Le Standard a besoin de liquidités cet été et pourrait donc se voir forcé de vendre le joueur de son noyau disposant de la plus haute valeur marchande, à savoir Zinho Vanheusden (20 ans), pilier de la défense des Rouches et transfert entrant record l'été dernier, le club dépensant 12,6 millions d'euros pour acquérir définitivement le joueur en provenance de l'Inter Milan.

Assez naturellement, un départ pourrait se faire pour l'Italie, où Vanheusden a fait toute sa post-formation et était considéré comme l'un des grands espoirs de l'Inter Milan, qui ne lui a pas offert sa chance. Plusieurs sites spécialisés italiens comme Tuttosport mentionnent ainsi l'intérêt de la Sampdoria, mais aussi de l'Atalanta Bergame ou de la Fiorentina. Le Standard réclamerait plus de 15 millions d'euros pour Zinho Vanheusden.