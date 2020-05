Kris Wagner, l'ancien procureur de l'Union Belge, juge Peter Bossaert "trop partial" et se propose pour le remplacer !

Kris Wagner a perdu son poste à l'Union Belge pour soupçons de partialité vis-à-vis du Beerschot. Mais cela ne l'empêche pas, aujourd'hui, de s'en prendre à Peter Bossaert qu'il juge trop partial !

Kris Wagner, futur CEO de l'Union Belge ? C'est en tout cas ce que suggère ... Wagner lui-même dans un long courrier adressé aux dirigeants du football belge et relayé par Het Laatste Nieuws. L'ancien procureur de l'Union Belge estime Peter Bossaert "pas assez bon pour le job" et surtout trop proche de Bart Verhaeghe et du Club de Bruges, "dont il n'a jamais caché être un supporter".

Wagner attaque ensuite l'homme : "La connaissance du français de Peter Bossaert est inférieure à la moyenne, il est difficile de ne pas rire en l'entendant parler français. Ce n'est pas apprécié en Wallonie, où j'habite depuis 10 ans. Mr Bossaert est déconnecté du sport : il est obsédé par la presse, l'image", ajoute celui qui avait été démis de ses fonctions de Procureur pour soupçons de partialité vis-à-vis du Beerschot, ayant collaboré avec le vice-président des Rats Walter Damen à l'époque. "Il a dépensé de grosses sommes pour un logo dont personne ne voulait, veut faire construire des bâtiments à Tubize pour flatter son égo".

Kris Wagner se porte candidat à la succession de Peter Bossaert

Wagner estime qu'actuellement, les clubs de Pro League peuvent faire ce qu'ils veulent en raison de la "faiblesse" de Bossaert : "Tout le monde voit le football comme un moyen de faire plus d'argent, le sportif passe au second plan", estime-t-il. "Peter Bossaert n'a plus sa place à ce poste. Je me porte donc candidat pour le job de secrétaire général de l'Union Belge (...) Il est temps pour une personnalité indépendante et honnête de prendre la tête de la fédération, quelqu'un qui n'est pas une marionnette des clubs".

Comme si la situation n'était pas déjà assez compliquée ...