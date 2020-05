Marouane Fellaini retrouve l'entraînement et quitte enfin la quarantaine post-Covid

Après sa sortie d'hôpital, Marouane Fellaini a dû observer une quarantaine stricte, qui s'est enfin terminée.

Marouane Fellaini avait été forcé de rester un mois à l'hôpital après avoir été testé positif au coronavirus en mars dernier. Enfin sorti de l'hôpital il y a deux semaines, il vient de finir son passage obligatoire en "quatorzaine" isolatoire à domicile. L'ex-Diable Rouge s'est réjoui via Instagram : "Heureux d'avoir terminé ma quarantaine aujourd'hui et de quitter l'hôpital. Merci au personnel médical qui s'est occupé de moi, au club pour son soutien et à tous pour vos messages. Heureux d'être de retour avec mon équipe !".