Forfait, championnat arrêté: la Pro League prend les devant en cas de nouvelle pandémie

L'assemblée de la Pro League de ce vendredi a aussi accouché de quelques décisions permettant de ne plus tergiverser en cas de nouvelle crise sanitaire.

Voici une série de décisions qui ont été prises lors de cette assemblée générale:

Lors de l'Assemblée Générale, les clubs ont accepté de commencer la saison le week-end du 7 août pour la Jupiler Pro League et le week-end du 21 août pour le championnat de 1B.

Les matchs interdits par les autorités locales ne seront pas joués et entraineront un score de forfait de 0-3 au détriment du club évoluant à domicile, ce dernier conservant la possibilité de jouer sur un terrain neutre à la date prévue.

Tous les clubs s'engagent à ce que la compétition régulière et les play-offs soient disputés. S'il s'avère que la compétition régulière ne peut être achevée pour cause de force majeure, tous les clubs acceptent le principe que le classement sportif au moment de l'arrêt soit définitif et serve de base pour les conséquences sportives (titre, tickets européens & relégation) sans compensation.

Voilà des mesures et des décisions qui pourraient éviter des discussions inutiles dans le futur.