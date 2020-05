Humour et gratitude au menu: Didier Lamkel Zé réagit au départ de Laszlo Bölöni

Le Camerounais salue, à sa manière, son désormais ancien mentor.

Laszlo Bölöni a définitivement fermé la page anversoise de sa carrière, ce jeudi et le Roumain n'oubliera sans doute pas les deux années passées aux côtés de Didier Lamkel Zé. Entre frasques et coups de génies, le Camerounais aura marqué le passage du Roumain au Great Old.

Et il en est conscient: "Ça n'a jamais été facile avec moi", sourit-il, en guise d'introduction à un message publié sur les réseaux sociaux et destiné à Laszlo Bölöni. "Je le sais, mais je tiens à vous dire merci pour tout et bonne continuation", ajoute l'ailier de l'Antwerp qui se sera fait connaître sous les ordres de l'entraîneur roumain...