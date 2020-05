La décision est tombée: le Club de Bruges champion, Waasland-Beveren en D1B, Pro League à 16 la saison prochaine!

Cette fois c'est officiel, le Club de Bruges est champion de Belgique pour la 16e fois de son histoire.

Ce ne sera sans doute pas le sacre le plus savoureux de l'histoire du Club de Bruges, mais c'est un titre assurément mérité: les Blauw en Zwart ont été officiellement déclarés champions de Belgique pour la 16e fois de leur histoire, au cours de l'Assemblée Générale de la Pro League qui a lieu ce vendredi.

Le grand perdant de la journée est, en revanche, Waasland-Beveren, lanterne rouge avant l'arrêt du championnat et relégué en D1B. Il n'y aura donc que 16 équipes en D1A la saison prochaine: la 16e place étant dévolue à OHL ou au Beerschot, si la finale retour de D1B est jouée, sans quoi c'est Westerlo qui fêtera son retour parmi l'élite du football belge!

L'Assemblée Générale de la Pro League a également décidé du format qu'elle adoptera pour la saison prochaine. Il y aura 16 équipes en D1A et il y aura toujours des playoffs, mais ils seront raccourcis: les quatre premiers de la phase classique se disputeront le titre et les quatre suivants se disputeront la cinquième place et le dernier ticket européen...