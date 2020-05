Mehdi Bayat imagine des stades "remplis à 30-40%" en août et a une idée !

Le football a repris à huis-clos en Allemagne, ce qui en fait hurler plus d'un : sans supporters, le foot a-t-il un sens ? Problème : rien ne dit que la saison prochaine pourra commencer devant des tribunes remplies ...

Il est difficile, à l'heure actuelle, d'imaginer que les différents championnats européens pourront entamer leur saison dans les temps et dans des stades ouverts au public. De nombreux pays ont déjà interdits les rassemblements de masse pour tout l'été. Mais Mehdi Bayat n'abandonne pas l'idée de tribunes au moins partiellement remplie le plus tôt possible : "Nous avons travaillé avec des architectes à Charleroi pour mettre en place une idée : un père et un fils pourraient, par exemple, s'asseoir l'un à côté de l'autre", explique le président de l'Union Belge à VTM.

Le principe serait donc d'autoriser les familles à se rendre ensemble au stade, en restant à distance de sécurité d'autres groupes de personnes arrivés ensemble. "On pourrait alors remplir, disons, 30 à 40% du stade de cette façon", estime Mehdi Bayat. "Des tribunes vides, sans ambiance, c'est tout de même triste. Ce serait mieux que rien".

Un football nouveau ?

Une idée qui plaît à Marc Van Ranst, virologue aujourd'hui bien connu du public belge. "Ce serait une façon de faire du football un événement familial. Pas seulement le père et le fils, mais toute la famille pourrait se rendre au stade. En extérieur, les risques de contagion seraient de toute façon limités. Cela créerait une ambiance différente", espère-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"En concertation avec les autorités, cette idée peut vite devenir réalité, même si la norme sera initialement aux tribunes vides. Peut-on déjà voir du public le 7 août (date de la reprise, nda) ? Difficile à dire", reconnaît Van Ranst. "Cela dépend de facteurs imprévisibles. Si tout continue d'évoluer positivement, c'est possible".