Sky Germany a fait un énorme score d'audiences avec la reprise de la Bundesliga !

L'audience cumulée de la Bundesliga ce week-end est tout simplement un nouveau record, d'après les chiffres publiés par le site DWDL.de : plus de 6 millions de téléspectateurs ont assisté à la reprise de la Bundesliga à 15h30 ce samedi, dont 3,68 millions sur les différents canaux payants pour les matchs entiers et 2,45 millions sur le multiplex gratuit. Ce chiffre constitue plus du double d'un samedi moyen en Bundesliga !

The restart of the Bundesliga behind locked doors on Saturday attracted over six million viewers watching in Germany, a new record for broadcasters Sky, according to specialist website https://t.co/FvaFJzIp4G.https://t.co/dsSc1FyXf8