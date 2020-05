Philippe Vande Walle optimiste sur la Bundesliga : "Pas d'euphorie, mais un pas dans la bonne direction"

Pour les amateurs de Bundesliga comme Philippe Vande Walle, le week-end passé était un moment mi-figue mi-raisin : difficile de se réjouir complètement au vu de l'absence de public ... "mais c'est un pas dans la bonne direction".

Philippe Vande Walle était devant sa télévision pour Dortmund-Schalke 04 ce samedi et Union Berlin - Bayern Munich ce dimanche. "C'est du foot ! Mais je peux aussi comprendre Marc Degryse quand il dit qu'il n'y trouvait pas grand chose d'intéressant. Surtout pour un derby de la Ruhr dans lequel il y a habituellement tant d'émotions", reconnaît l'ancien gardien du Standard.

"C'est étrange, et je comprends qu'on compare ça à un match amical. Heureusement, le niveau de jeu était plutôt bon", pointe Vande Walle, qui y voit un pas vers un retour à la normalité. "Il faut commencer quelque part. Je pense qu'à court terme, on ne retrouvera pas des tribunes remplies. Ca viendra petit-à-petit. C'est bien de pouvoir commencer sans public, de s'habituer", estime-t-il. "En tant qu'amoureux du football, je ne suis évidemment pas euphorique, mais c'est une bouée de sauvetage".

Et en Belgique ?

La Pro League a jusqu'au 7 août pour se préparer à une reprise. "C'est une chance, peut-être. Plus le temps passe, plus les possibilités d'accueillir une forme de public seront grandes", espère Vande Walle, qui souligne cependant un point positif à ces rencontres à huis-clos : "Les arbitres ont eu la vie plus facile ! Sans la pression du public à domicile, c'est autre chose. Ca prouve bien une chose : l'importance des supporters sur ce plan".