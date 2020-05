Martinez et les Diables peuvent rêver : "Ce groupe vise le titre mondial en 2022"

L'analyste de VTM Gilles De Bilde est également convaincu que Martinez restera à la barre plus longtemps.

"Vous ne pouvez qu'être satisfait", a déclaré De Bilde à VTM Nieuws. "Il venait de Premier League et personne ne savait à quoi s'attendre. Mais il a fait un excellent travail. Strict si nécessaire, mais souvent aussi en laissant les joueurs faire. Et cela a abouti à la troisième place de la Coupe du monde."

Martinez s'est déjà révélé être un bon entraîneur, mais l'Espagnol est également important dans de nombreux autres domaines. "Il travaille également sur l'avenir du football belge. Il embauchera lui-même un nouveau directeur technique."

Le prochain objectif de Martinez est l'Euro en 2021, mais la Coupe du monde 2022 est également un objectif en soi. "Il est important de garder Martinez et la sélection ensemble. Certains gars qui ont des doutes comme Dembélé et Fellaini pourraient revenir et d'autres comme Kompany et Vermaelen, qui sont un peu plus âgés, peuvent être séduits par la Coupe du Monde 2022. Il faut évidemment penser au titre mondial avec eux."