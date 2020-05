Un ancien Anderlechtois pense aux Diables Rouges et à l'Euro 2021

Le jeune Belge réalise une très belle première saison en Bundesliga du côté de Cologne où il a été titularisé à 22 reprises.

Sebastiaan Bornauw est revenu sur la reprise en Bundesliga (à lire ICI) mais a aussi évoqué sa bonne saison et l'Euro 2020 reporté à 2021. "Il y a différents scénarios dans votre tête. Vous espérez jouer tout de suite, mais je voulais aussi être réaliste. Je ne m'attendais donc pas à ce que les choses se passent si bien et si vite, mais j'étais prêt", a souligné l'ancien Anderlechtois dans des propos rapportés par Sporza.



"J'aime le football allemand, c'est physique. Je suis heureux ici, c'est aussi un endroit où il fait bon vivre. J'essaie maintenant de m'améliorer chaque semaine. Que puis-je faire de mieux ? Encore beaucoup de choses", expliqué le jeune défenseur central.



L'Euro a été reporté d'un an. Bornauw pense-t-il encore aux Diables rouges ? "Ce report augmente mes chances, mais ces chances restent faibles dans ma tête. Il y a beaucoup de bons défenseurs qui sont encore au-dessus de moi. Je n'y travaille pas vraiment. Si j'étais le sélectionneur national maintenant, je ne pense pas que je me choisirais. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. C'est sans aucun doute l'un de mes objectifs. J'espère que le sélectionneur sait que je suis un joueur de base ici. Bien sûr, j'aimerais bien y aller à l'Euro, même si c'est comme porteur d'eau, mais je regarde match match par match. J'essaie de faire une bonne saison", conclut Bornauw avec une sagesse.