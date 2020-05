Les Rats se ruent sur des abonnements au rabais pour la saison prochaine

Les Anversois ont lancé la campagne d'abonnement pour la saison prochaine sur leur site internet. Sept heures plus tard, ils sont déjà un bon millier à avoir renouvelé leur abonnement.

Le club, qui aura été dépendant des décisions extra sportives toute la saison durant, a décidé d'offrir une ristourne de 10% pour compenser les éventuels matchs à huis clos de début de saison. Les Rats espèrent toujours pouvoir rejoindre leurs rivaux de l'Antwerp dans l'élite.

Die supporters van ons...💜👊



7 uur na start aboverkoop

🤜 +1000 abonnementen

🤜 + 600 shirts



We are ready. Join us.#together #unitedby13 pic.twitter.com/PcFK0MRw1k