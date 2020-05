Joshua King suivi par quatre clubs du top anglais

L'international norvégien dispute sans doute sa dernière saison avec Bournemouth.

Joshua King sera-t-il l'un des joueurs les plus courtisés d'Angleterre l'été prochain? Selon les informations de Sky Sports, l'international norvégien est suivi par quatre membres du top 6 de Premier League et peut notamment compter sur l'intérêt de Manchester United, qui avait déjà souhaité l'engager cet hiver, et de Chelsea.

Buteur à 17 reprises en 46 sélections avec la Norvège, Joshua King est déjà passé par Manchester United, mais n'y avait joué que deux rencontres avec l'équipe A. Arrivé à Bournemouth il y a cinq ans, il s'est directement imposé au cœur de l'attaque des Cherries pour devenir, avec 46 buts en cinq saisons, le meilleur buteur de l'histoire de son club en Premier League. Suffisant pour empocher un ticket pour un club du top?