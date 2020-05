La finale retour de D1B jouée à l'étranger?

C'est l'un des deux matchs de la saison belge 2019-2020 qui pourrait encore être joué.

Si on sait désormais qu'il y aura toujours 16 équipes en Pro League au coup d'envoi du prochain exercice et que Waasland-Beveren évoluera en D1B, il reste toujours une place à prendre parmi l'élite pour la saison 2020-2021 et elle doit en principe se jouer entre le Beerschot et OHL.

Si ce n'est pas le cas, c'est Westerlo qui montera en D1B, mais les deux clubs ont évidemment l'intention de tout faire pour jouer cette finale retour. Quitte à aller à l'étranger pour permettre à cette rencontre de se disputer avant le 1er juillet?

Interrogé par Rob Tv, le patron d'OHL a parlé de cette possibilité, sans pour autant en faire un must. "Nous verrons si ça peut être une piste. Mais si nous pouvons choisir, nous préférerions la jouer à la maison", insiste Peter Willems.