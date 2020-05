Anthony Moris devrait quitter l'Excelsior Virton pour un autre club de D1B

Anthony Moris ne devrait pas rester à Virton, qui bataille toujours pour obtenir sa licence professionnelle.

L'Excelsior Virton espère toujours pouvoir obtenir sa licence pour la D1B ... mais les joueurs semblent peu optimistes. Alors que Loïc Lapoussin était en discussions avec le Beerschot et semble en bonne voie vers ... Charleroi, un autre cadre, Anthony Moris, devrait quitter la Gaume.

Le portier de l'Excelsior, à Virton depuis 2018, compte 10 clean-sheets cette saison et est l'un des gardiens les plus en vue de D1B. Et d'après nos informations, Moris devrait rejoindre OHL et y remplacer Laurent Henkinet, qui a rejoint le Standard de Liège. Un contrat attendrait le joueur, qui avait déjà été contacté l'hiver dernier par les Louvanistes. Reste naturellement à savoir si cela signifie rester en D1B ou ... monter en D1A pour l'ancien portier du Standard.