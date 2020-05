La rumeur Standard, l'étranger ... Mazzù réagit : "C'est pour remplir les pages des journaux"

Le Standard ? Le Cercle de Bruges ? L'étranger ? Felice Mazzù a été cité un peu partout avant de signer à l'Union Saint-Gilloise, mais il ne s'en soucie pas ...

"LA" rumeur concernant Felice Mazzù était naturellement celle du Standard de Liège : alors que Michel Preud'homme est de plus en plus souvent cité comme en fin de parcours et prêt à se contenter d'un rôle de directeur sportif, l'ancien coach de Charleroi était l'un des noms les plus évidents à sa succession. Mais y a-t-il eu des contacts entre les deux parties ? "Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être pas. Tous les ans, à la même période, il y a les mêmes questions concernant le Standard", sourit Mazzù en visioconférence ce lundi.

"Le plus important, c'est que maintenant, je sois à l'Union, où je ressens beaucoup de respect. Si j'ai hésité ? Quand vous ressentez une proposition comme celle-ci, non", affirme le coach de l'USG. Qui était également cité à l'étranger : "Vous savez, les rumeurs ne sont là que pour remplir les pages des journaux. Oui, l'étranger aurait été une possibilité ... s'il y avait eu du concret".