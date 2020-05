🎥 L'épisode des salaires au Standard: "Il n'y a pas eu de guerre entre le club et les joueurs"

Quelques jours après le Président, Burno Venanzi, c'est au tour du Directeur Général du Standard de prendre la parole. Avec le fameux épisode des salaires parmi les sujets abordés au micro de Standard TV.

Car le Standard avait mis du temps pour trouver un accord sur la réduction de salaire des joueurs et Alexandre Grosjean ne cache pas que les discussions n’ont pas été simplifiées par le contexte. "Oui, la communication était compliquée avec les joueurs car, comme nous, ils étaient confinés chez eux. (...) Mais malgré tout, plus de trois quarts des joueurs ont accepté directement cette proposition. Donc ça n’a pas été une guerre entre les joueurs et la direction, comme on a pu le lire."

Même si certains n’ont pas tout de suite accepté l'accord proposé par la direction. "Il y a quelques joueurs, parfois conseillés par leurs agents, qui n’ont pas accepté directement. Mais, ce que je retiens, c’est qu’on est arrivé à trouver un accord. À titre personnel, je ne pouvais pas concevoir qu’on mette 80% du personnel du club au chômage en sachant que des joueurs, qui touchent des salaires importants n’auraient pas contribué."

Les joueurs ont compris le message et ça, c'est positif.

Plus qu’une question de principe, c’est d'ailleurs une question de valeurs pour le Directeur Général du club liégeois. "Il y a plus de 23000 abonnés au Standard et je serais curieux de savoir combien d’entre eux ont été mis au chômage depuis deux mois pour force majeure. Je suis curieux de savoir combien d’indépendants sont en inactivité totale..."

"C’est un grand élan de solidarité qu’il faut de la part de tout le monde et c’est le message que j’ai fait passer aux joueurs et ils l’ont bien compris. Et ça c’est très positif, parce qu’ils l’ont tellement bien compris que le Standard peut s’enorgueillir d’avoir un accord. Peu de clubs ont agi de cette façon-là en Belgique et je suis fier de ça parce que c’est une valeur du Standard de Liège."