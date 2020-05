Guardiola a tout fait pour faire revenir Kompany à City !

C'était la grosse annonce de ce jeudi soir: Vincent Kompany s'investit et prend encore un peu plus d'importance au Sporting d'Anderlecht. Mais le Diable Rouge aurait pu tout laisser tomber et retourner à City.

En décembre dernier, Pep Guardiola perdait son bras droit à City: Artete devenait en effet entraîneur principal des Gunners d'Arsenal, laissant son mentor orphelin d'un T2. Dès cet instant, comme le révèle Het Laatste Nieuws, l'entraîneur catalan aurait fait des pieds et des mains pour faire revenir Kompany à l'Etihad Stadium, ce qui aurait eu une énorme conséquence pour le joueur: sa carrière aurait été terminée et il aurait quoi qu'il arrive fait une croix sur les Diables Rouges et donc sur l'Euro, qui devrait être la dernière grande compétition de sa carrière. Vince The Prince a cependant refusé, se privant d'apprendre encore un peu plus aux côtés de l'un des meilleurs entraîneurs du monde, proposant à "son" Sporting un plan pour les 5 prochaines années.