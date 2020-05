Vadis Odjidja-Ofoe a obtenu des garanties avant de prolonger à La Gantoise

Ce jeudi, La Gantoise officiellement annoncé que son capitaine, Vadis Odjidja-Ofoe, avait prolongé son contrat pour de deux saisons supplémentaires. Une prolongation sur laquelle est revenue le principal intéressé.

Avant de prolonger son contrat, Vadis Odjidja-Ofoe voulait s'assurer que La Gantoise allait faire preuve d'ambition dans les prochaines années comme il l'a confié dans des propos accordés à Het Laatste Nieuws. "Nous avons commencé à parler au début du mois d'avril [...] Vous savez, je voulais savoir où La Gantoise comptait aller. Comment le conseil d'administration voyait la politique de transfert. Quelles sont les prochaines étapes. Le président s'est montré très ambitieux lors de ces discussions."

"Vous pouvez dire que vous êtes pleinement engagé dans le titre, mais vous devez aussi trouver les bons joueurs. Et analyser ce qui a été moins bien cette saison. Notre noyau, par exemple, qui s'est avéré ne pas être assez large. Si Owusu ne pouvait pas jouer, nous aurions dû annuler. Même chose quand Yaremchuk et Depoitre ont été forfaits. D'autres équipes avaient quelqu'un d'autre de prêt plus rapidement, qui pouvait tourner plus..."