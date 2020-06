Le nouveau rôle de Vincent Kompany? "C'est déjà autre chose que joueur-entraîneur"

Suiveur attentif de la Pro League depuis la fin de son aventure en tant que T1 Ostende, Gert Verheyen analyse les changements annoncés par le Sporting d'Anderlecht la semaine dernière.

Et il voit d'un bon oeil le changement de présidence. "Je connais bien Wouter Vandenhaute, c'est un homme d'idées. Stratégiquement très fort. (...) Et une chose est sûre: avec Marc Coucke, la situation d'Anderlecht ne pouvait plus évoluer. Parce qu'il y avait trop d'oppositions tant dans le club qu'à l'extérieur", note l'ancien Brugeois pour Het Nieuwsblad.

Et face à l'investissement de Vincent Kompany dans le club, Gert Verheyen n'y voit pas spécialement d'objection. "Il est comme ça, il pense que ça ne va pas le gêner. C'est déjà bien que Franky Vercauteren reste en tant que T1. Tu peux assister de temps en temps à une réunion, mais c'est très différent du rôle d'entraîneur. La combinaison joueur-entraîneur était impossible."