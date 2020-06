Dieumerci Mbokani bientôt de retour à Anderlecht ou au Standard ? "Une affaire en or !"

L'international congolais a remporté le Soulier d'Ébène 2020 au cours d'une cérémonie en petit comité organisée au Birmingham Event Center de Bruxelles ce lundi. Mais il s'est aussi distingué en ouvrant la porte à un départ.

Dieumerci Mbokani arrive en fin de contrat du côté de l'Antwerp et désire un bail de deux ans alors que le matricule 1 ne lui propose qu'une année de plus. Dès lors, le meilleur buteur de la saison 2019-2020 a dit qu'il était ouvert à toutes propositions en citant Anderlecht, le Club de Bruges et le Standard.

"C'est une situation étonnante mais compréhensible d'un côté. Il veut un contrat de deux ans car c'est une sécurité", nous confie Nordin Jbari. "Il a démontré qu'il était le meilleur attaquant de Belgique. Malgré ses 34 ans, il est toujours aussi affûté devant les cages et est rarement blessé. Il veut jouer et encore prendre du plaisir. Gratuit, il constitue une très belle affaire pour les autres clubs", souligne l'ancien joueur d'Anderlecht.

L'international congolais a prouvé qu'il pouvait rendre de très bons services. "Il constituerait une affaire en or pour Anderlecht et pourrait relancer le club après ces dernières années compliquées. Remettre les Mauves sur les rails, aider le club à grandir et faire briller le projet Kompany. Certains clubs ont été frileux l'année dernière et n'ont pas osé l'engager, il ne faudra pas faire deux fois la même erreur", explique l'ancien attaquant.

Mbokani pourrait aussi rebondir au Standard de Liège. "Un club qu'il connait aussi très bien et avec lequel il a été champion également. Il apporterait beaucoup au matricule 16 qui cherche un tueur devant les buts. Au Club de Bruges ? Au sein d'une équipe qui domine autant, je pense qu'il serait encore plus fort. Mais le Club misera probablement sur un buteur plus jeune sur lequel il serait possible de réaliser une belle plus-value", a conclu Nordin Jbari.