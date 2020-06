Le Beerschot pointe du doigt la Pro League : "Des changements qui peuvent falsifier la compétition"

Le Beerschot et OHL s'affronteront début août pour une place en D1A. Un match retour lors duquel les joueurs transférés d'ici là pourront être alignés ... ce que le club anversois dénonce.

Reportées au 1er et au 2 août, les finales de Croky Cup entre Bruges et l'Antwerp et de D1B entre OHL et le Beerschot n'auraient a priori pas permis aux clubs d'aligner des joueurs transférés lors du mercato estival. Mais la Pro League a pris une disposition exceptionnelle : tous les transferts seront autorisés à jouer pour ces matchs. Ce que le Beerschot a ... dénoncé dans une lettre ouverte publiée sur son site officiel.

"Nous prenons note de cet amendement qui tente clairement d'influencer la compétition. Selon les règles de l'Union Belge mais aussi de la FIFA et l'UEFA, cela équivaut à une distorsion de la compétition et cela affecte clairement l'équité sportive", commence le club anversois. "Cette décision n'a jamais été votée lors de l'Assemblée Générale de la Pro League du 15 mai 2020. Le fait que les décisions prises à l'AG aient été prises via des mesures et des menaces financières de la part de la Pro League est qui plus est moralement répréhensible et fait l'objet d'une enquête".

"Le Beerschot ne peut tolérer des modifications du règlement en cours de compétition"

"Le Beerschot a toujours déclaré vouloir se défendre de manière sportive, mais ne peut tolérer des modifications de règlement en cours de saison, à un match de la fin, et certainement pas si elles affectent la compétition. Cela affecte le principe de base de sécurité juridique (...) Tous les clubs savaient que la saison pouvait être prolongée et nous y avons répondu en prolongeant des contrats", pointe le club.

"Cette gestion prudente serait annulée et contre-productive si les clubs étaient désormais autorisés à transférer. Il n'y a pas eu de solidarité pour traiter le Beerschot et OHL à égalité avec les autres clubs de D1A en cas de promotion", estime le Beerschot. "Le Beerschot mettra tout en œuvre pour garantir une concurrence loyale et assurer l'égalité de traitement de toutes les équipes".