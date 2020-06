Le Beerschot saisit la CBAS et "exige une concurrence loyale et un traitement égal de tous les clubs"

Le règlement modifié par l'Union belge qui permet au Club de Bruges, Beerschot, à l'Antwerp et OHL d'aligner de nouveaux joueurs n'a pas été bien accueilli par Beerschot. Le club veut donc prendre des mesures.

Plus tôt cette semaine, Beerschot a clairement indiqué qu'il exigeait une concurrence loyale et que le changement de réglementation était une forme de "distorsion de la compétition".

Le Beerschot et OHL ont disputé le match aller de leur finale de promotion le 8 mars et le deuxième match tombe le 2 août.

Le Beerschot demande de jouer ce retour le plus tôt possible. Pendant ce temps, le club ne reste pas sans rien faire et se dirige vers la CBAS pour attaquer le changement de règle qui permet aux clubs d'aligner de nouveaux joueurs.

Dans un communiqué, le club "exige une concurrence loyale et un traitement égal de tous les clubs".