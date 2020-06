🎥 Le joli coup-franc... d'un gardien costaricien

Un but à la José-Luis Chilavert pour le héros de la Juventud Escazucena.

Le football a également repris ses droits dans certains pays d'Amérique Centrale et c'est notamment le cas au Costa Rica, où le portier de la Juventud Escazucena s'est signalé cette semaine. En demi-finale du championnat de division 2, le portier costaricien a d'abord marqué d'un très joli coup-franc.

Et il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il inscrit là son quatrième but de la saison. Un but qui a permis à son équipe d'atteindre la séance de tirs au but. Et là aussi, c'est Minor Alvarez qui a tiré les marrons du feu, pour rapprocher encore son équipe de la montée en Division 1 costaricienne.