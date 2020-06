Karel Van Eetvelt, CEO d'Anderlecht : "La formation de nos jeunes frôle l'excellence à l'échelle mondiale"

L'Anversois avait officiellement intégré la direction mauve début avril. A l'heure de grands chamboulements dans l'organigramme anderlechtois, Karel Van Eetvelt s'est livré sur son rôle et l'avenir du club, notamment.

L'homme d'affaires, ancien patron de Febelfin et d'Unizo, a utilisé un ton très corporate lorsqu'il s'est livré sur de nombreux sujets au Soir. Van Eetvelt a de nouveau insisté sur l'importance du centre de formation : "Notre business model est basé sur la formation des jeunes, qui frôle l’excellence à l’échelle mondiale. Les meilleurs jeunes doivent percer et briller au sein même de notre équipe première avant de partir vers l’étranger. Pas trop tôt, cela dit, comme ce fut parfois le cas. Nous devons constamment réaliser une plus-value car, soit vous êtes très riche et vous achetez ce que vous voulez, soit vous agissez de la sorte".

Et le nouveau CEO des Mauves de prendre l'exemple de l'Ajax : "D’une façon extrême, l’Ajax travaille comme ça également. Nous devons retrouver ces fondamentaux, en laissant de temps en temps revenir un enfant de la maison, comme Vincent Kompany".

Quant aux ambitions, Van Eetvelt espère terminer dans le top 3, voire le top 2, la saison prochaine. Il détaille, toujours pour le journal Le Soir : "Des changements et des adaptations, il y en aura encore. Une entreprise qui n’évolue pas constamment est vouée à l’échec. Mais il faut une certaine continuité, un équilibre et le respect de l’ADN, c’est évident. Cela manquait ces deux dernières années".